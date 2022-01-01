Москва, 1 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Государственная кадастровая оценка земельных участков в 2022 году должна быть проведена во всех регионах России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из закона, принятого Госдумой в июле 2020 года.

Audit37.ru Кадастровая оценка

Оценка будет проведена без учета ограничений по ее периодичности.

Теперь она будет проводиться один раз в четыре года, а в городах федерального значения — раз в два года в случае принятия такого решения.

Так, в 2022 году во всех регионах проведут кадастровую оценку земельных участков, а в 2023 году — зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест.

Кроме того, с 2023 года во всех регионах механизм оспаривания кадастровой стоимости в размере рыночной будет заменен на механизм установления кадастровой стоимости в размере рыночной.

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Срок внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления в орган регистрации прав соответственно решения об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, акта об определении кадастровой стоимости, рассчитанной в порядке, установленном законом, либо со дня изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости путем ее умножения на индекс рынка недвижимости, следует из документа.

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