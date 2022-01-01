Лондон, 1 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы:

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Такэхиро Томиясу, Томас Парти, Букайо Сака, Гранит Джака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Натан Аке, Жоаук Канселу, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Габриэль Жезус.

Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи — Кевин Френд и Саймон Лонг.