Киев, , 16:31 — REGNUM Пять телеканалов на Украине, которые были в оппозиции к действующей власти, закрыл на протяжении 2021 года президент страны Владимир Зеленский. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Владимир Зеленский Gov.ua

«Она (власть) закрыла преступно, я подчеркиваю преступно три канала (ZIK, NewsOne, 112) в начале года и так же преступно закрыты и эти два канала («Перший Незалежний» и UkrLive), — сказал парламентарий. — Кроме того, что они оппозиционные их еще объединяет то, что на них ориентировалось и по большей части смотрело русскоязычное население».

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук — глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявил, что в 2022 году Украина окажется перед серьезными вызовами и рисками, страну ждет падение экономики.