Манчестер, Великобритания, 1 января, 2022, 16:31 — ИА Регнум. «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» согласовали условия аренды 24-летнего английского центрального защитника Акселя Туанзебе. В ближайшее время «МЮ» отзовет футболиста из аренды в «Астон Вилле». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед»

Арендное соглашение «Наполи» с «МЮ» по Туанзебе будет рассчитано на шесть месяцев и не будет включать в себя право выкупа футболиста со стороны итальянского клуба.

В текущем сезоне Аксель Туанзебе принял участие лишь в одиннадцати матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах.

На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Соглашение Туанзебе с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года.