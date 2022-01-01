Киев, , 16:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина. Указ опубликован 1 января на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что Галушкин — «опытный боевой генерал», принимал участие в нескольких военных операциях (в Косово в 2001—2002 гг., на востоке Украины с 2014 г.).

В 2014 — 2015 гг. командовал Высокомобильными десантными войсками ВСУ.

С декабря 2019 г занимал должность главного инспектора Минобороны Украины, с середины 2020 г. стал заместителем главного инспектора.

Назначение следует из закона «Об основах нацсопротивления», который вступил в силу с 1 января 2022 г., согласно которому организацией и выполнением задач территориальной обороны занимаются СТО.