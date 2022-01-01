Мадрид, , 16:24 — REGNUM Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что 31-летний фланговый атакующий защитник команды Киран Триппьер должен принять решение о своем будущем в мадридском клубе.

Киран Триппьер Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Триппьер должен решить хочет он уходить или нет. Только после этого решения мы сможем двигаться дальше», — цитирует Диего Симеоне журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» намерен ближе всех к подписанию Кирана Триппьера в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Киран Триппьер принял участие в семнадцати матчах за «Атлетико» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 1108 минут и получив одну желтую карточку.