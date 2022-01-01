Лондон, , 16:17 — REGNUM Домохозяйства в Великобритании сталкиваются с серьезными расходами из-за растущей инфляции, а также планируемого повышения налога на государственное соцстрахование, и энергетического кризиса. Об этом заявили эксперты из независимого аналитического центра Resolution Foundation, передает Sky News.

По прогнозам специалистов, предельная цена на топливо в стране поднимется на 500 фунтов стерлингов за год (50 тыс. рублей), банкротство энергетических компаний добавит еще 100 фунтов стерлингов (10 тыс. рублей) к платежкам потребителей.

Дополнительная налоговая нагрузка отнимет у жителей страны 600 фунтов сверху (60 тыс. рублей). Такие непропорциональные траты ударят по семьям с небольшими доходами, отмечается в статье.

При этом дополняется, что рост заработной платы не успевает за инфляцией.