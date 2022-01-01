Минск, 1 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Белоруссии общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1311 и достигло 700 420. Об этом БЕЛТА сообщили 1 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы свыше 700 420 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5594.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 693 860 человека и что всего в стране было проведено 11 062 178 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,5 тыс. носителей SARS-CoV-2.