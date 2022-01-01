Ватикан, 1 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск назвал насилие по отношению к женщинам оскорблением Бога. Об этом он рассказал в ходе своей проповеди 1 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

«Причинять боль женщине — значит оскорблять Бога», — сказал понтифик.

Папа Римский призвал всех заботиться о женщинах и защищать их.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск в первый день нового года призвал к миру на земле.

«В начале нового года я желаю всем мира, который является совокупностью всех благ», — заявил он в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

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