Папа Римский назвал применение насилия к женщинам оскорблением Бога
Ватикан, 1 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск назвал насилие по отношению к женщинам оскорблением Бога. Об этом он рассказал в ходе своей проповеди 1 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Франциск
«Причинять боль женщине — значит оскорблять Бога», — сказал понтифик.
Папа Римский призвал всех заботиться о женщинах и защищать их.
Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск в первый день нового года призвал к миру на земле.
«В начале нового года я желаю всем мира, который является совокупностью всех благ», — заявил он в ходе обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
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