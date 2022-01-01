Москва, , 16:12 — REGNUM Более 70 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 1 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще 57 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 1 января жителей столицы России ожидает облачная погода, мокрый снег и нулевая температура.