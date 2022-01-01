Новосибирск, , 16:10 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 января, за минувшие сутки было выявлено 322 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 354 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 381 человек выздоровел, скончались 13 пациентов. В стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировали 2502 пациента, в том числе 35 детей. В реанимации оказались 302 человека, на ИВЛ — 53 пациента.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 94 985 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 884 детей; 65 117 пациентов выздоровел, умерли 4244 человека.