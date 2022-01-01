Оттава, , 16:08 — REGNUM Данные о том, что хоккеистов молодежной сборной России сняли с самолета в Канаде за отсутствие масок и якобы нетрезвое поведение, прокомментировал «Известиям» главный тренер команды Сергей Зубов.

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По его словам, именно нарушение режима ношения масок стало причиной.

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима, — сказал Зубов. — Очень строгие правила».

Как передавало ИА REGNUM, 1 января журналистка шведской телекомпании SVT Мари Леманн сообщила, что молодёжные сборные России и Чехии по хоккею не смогли вылететь из Калгари во Франкфурт-на-Майне.

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