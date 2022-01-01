Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Известная актриса Бетти Уайт умерла в США, она не дожила до 100-летия около трех недель. Об этом пишет People.

Артистка скончалась в 99 лет утром 1 января у себя дома в Лос-Анджелесе. Смерть наступила от естественных причин.

Наибольшую известность Уайт получила благодаря сериалу «Золотые девочки» (1985 — 1992 гг.) на телеканале NBC. Также известна по роли Сью Энн Нивенс в сериале «Шоу Мэри Тайлер Мур» (1970 — 1977 гг.).

Карьера актрисы на телевидении продлилась более 80 лет. Она 6 раз получала премию «Эмми» и 23 раза — номинирована на нее.