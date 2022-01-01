Екатеринбург, 1 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 1 января потушили пожар в ангаре на окраине города. Об этом сообщает пресс=служба областного управления МЧС.

skeeze Пожар

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 15:41 по местному времени. Его площадь составила 50 кв. метров. Горел утеплитель. Тушение осложнялось удалённостью водоисточников. Кроме того, пожарным пришлось вскрывать кровлю ангара.

В 16:55 возгорание локализовали, а в 17:11 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.