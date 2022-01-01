Луганск, , 16:02 — REGNUM Народная милиция ЛНР фиксирует бронетехнику ВСУ в жилом районе подконтрольного Киеву н.п. Муратово в Донбассе. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

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«В нарушение п. 3 дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику … на подконтрольной Украине территории», — отмечается в сообщении.

Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику силовиков Киева в жилом районе с. Муратово у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы мешают работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.