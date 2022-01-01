Москва, 1 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции назначена на 12 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA МКС

Выполнение манёвра будет проводиться с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18», состыкованного со станцией. После коррекции орбиты её средняя высота вырастет до 417,73 км. Коррекция орбиты будет проводиться для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-21» и возвращением с МКС «Союза МС-19».

«Союз МС-19» прибыл на Международную космическую станцию в октябре 2021 года. Корабль под управлением космонавта Антона Шкаплерова доставил на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 суток, отсняв материалы для художественного фильма вызов. Они вернулись на Землю на корабле «Союз МС-18» под управлением космонавта Олега Новицкого.

На борту корабля «Союз МС-19» на Землю вернутся космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Посадка запланирована на 28 марта 2022 года.