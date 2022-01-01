1 января 2022 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 17:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением к украинским гражданам. Видеозапись новогоднего поздравления была опубликована пресс-службой главы государства.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поздравление Зеленского оценили на телеграм-канале «Крокодил», а также в социальной сети Facebook на странице канала 112.ua и на странице украинского журналиста и политика Анатолия Шария.

«Так хотелось услышать: «Я ухожу»! Уставать-то ему не из-за чего, хотя так бесстыдно страну никто не грабил и народ не уничтожал, как эта власть!!!» — написала Любовь Александровна.

«Господин президент! Посмотрела Ваше выступление и должна заметить, что оно было очень хорошо срежиссировано и текст хороший. Но в жизни всё по-другому… Цены на лекарства и продукты космические, а пенсия моей бабушки (64 года) так и осталась 2200 (6000 рублей — М. Р.) [гривен] при коммуналке 2700 (7370 рублей — М. Р.). Питающихся с мусорки стало больше в разы. И нет у этих людей, господин президент, никаких радостей жизни и перспектив. Всё также идет война на востоке и нависла угроза войны над всей страной. Люди хотят мира, еды и покоя, которого Вы им еще не сумели дать. А также уверенности в завтрашнем дне, хотя бы малой. Они это заслужили, избрав Вас на этот высокий пост», — пишет Анна А.

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского President.gov.ua

«Речь серебро, а золото — молчание», — отреагировала Марина К.

«Изображал счастье и удовлетворение. Но как-то всё было неубедительно и наигранно… Теряет профессионализм…» — добавила Любовь Ч.

«Что-что, а шоу они делать умеют», — отметила Nelli G.

«Поздравление, может, написано и нормально, но не ему это говорить. В его устах это звучит кощунственно», — считает Жана С.

«Внимательно слушал Вовку, терпел 20 минут. Думал я, ну вот-вот, сейчас-сейчас скажет: «Дорогие украинцы, я ухожу. И на тебе, не услышал, а жаль», — написал Василий К.

«Самое человечное поздравление. Не дешёвка», — отреагировала Nataliy M.

«Чужие достижения приписывает себе. А в основном ни о чём! И так 20 минут», — пишет Елена.

«Речь президента просто позорище. Слезы у присутствующих наигранные. Весь этот банкет показушный за счёт самого беднейшего населения в Европе», — считает Анна Г.

«Всё перечисленное им в поздравлении не имеет ничего общего с достижениями государства. Всё, что он перечислял, было по*ерено государством. И наука, и спорт, и помощь на детей, и медицина, пенсии в медицине. Всё», — отметил один из комментирующих.

Бедность Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Он может рассказывать про любые победы, но как объяснить, что 600 тысяч уехали с Украины и не вернулись?» — задался вопросом Владимир М.

«В стране полная задница, а он сказки рассказывает!» — добавила Виктория.

«Посмотрел. Хм. Чел, называющий себя президентом, хвалится какими-то успехами на фоне советской «Мрии», на фоне шахтеров, за копейки рубящих уголь на километровых глубинах, учителей, шагающих на работу забесплатно, врачей, трансплантирующих печень за сотни тонн зелени. Это что? Сюр! Всё это не достижения. Убогость власти — вот это что. Стыд и позор», — подытожил Vitaliy P.

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