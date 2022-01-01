Ватикан, , 15:56 — REGNUM Папа Римский Франциск во время первой в 2022 г. проповеди обратился к теме защиты прав женщин.

1 января папа Римский провел службу в соборе Святого Петра в Риме по случаю чествования Богородицы и Дня всемирных молитв о мире, который проходит в 55-й раз.

«Матери дают жизнь, женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин. — заявил он. — Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине — значит оскорблять Бога».

Ранее понтифик неоднократно осуждал домашнее насилие, называя эту проблему «дьявольской».