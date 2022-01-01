Оберстдорф, Германия, , 15:52 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева выиграла в спринтерской гонке классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски», соревнования проходят в Оберстдорфе (Германия). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Непряева Granada

Победное время российской спортсменки в финале составило 2 минуты 36,41 секунды.

Второе место заняла Юханна Хагстрём из Швеции, которая отстала от победительницы на 0,32 секунды. Третье место у Йоанны Матинтало из Финляндии, отставшей от лидера на +0,86 секунды.

Еще одна российская лыжница — Татьяна Сорина, стал шестой, ее отставание от победителя составило +7,53 секунды.