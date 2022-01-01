Неаполь, Италия, 1 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» договорился с командой «Манчестер Юнайтед» об аренде ее конголезского защитника Акселя Туанзебе. Об этом 1 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, соглашение об аренде 24-летнего футболиста на общую сумму € 500 тыс. будет рассчитано до июня нынешнего года. При этом в нем не будет пункта о возможности выкупа игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне Аксель Туанзебе сыграл в составе «МЮ» в девяти матчах английской Премьер-лиги и не отметился в них никакими результативными действиями.