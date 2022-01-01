Специа, Италия, , 15:42 — REGNUM Футбольный клуб «Специя» отклонил предложение московской команды «Спартак» по покупке своего французского форварда Мбалы Нзолы. Об этом 1 января сообщает fiorentina.it.

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По информации источника, возможностью приобретения 25-летнего футболиста также интересовался флорентийский клуб «Фиорентина», однако руководство «Специи» дала понять обоим командам, что намеревается сохранить игрока в своем составе как минимум до конца нынешнего сезона.

Отметим, Мбалу Нзола в текущем сезоне сыграл в составе «Специи» в 14 матах и смог забить в них два гола. Его действующий контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года.