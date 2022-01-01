Москва, 1 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Список из семи самых запоминающихся новых для российского рынка автомобилей 2021 года составили авторы журнала «За рулём». Список опубликован на сайте издания.

(сс) RL GNZLZ Hyundai Creta

Перечень наиболее запомнившихся новых моделей открыл новый мини-кроссовер Hyundai Creta. Авторы отметили, что в случае с этой моделью художники Hyundai несколько перестарались в своём стремлении сделать этот авто заметным в потоке.

Вошёл в список самых необычных моделей и новый флагманский седан Mercedes-Benz S-класса, который отличается обилием высокотехнологических решений. Продолжили рейтинг минивэн Kia Carnival и новый Toyota Land Cruiser 300.

Также были отмечены две модели китайских производителей: Haval Jolion и кроссовер Exeed VX премиального суббренда Chery. Отдельно выделены минивэны Citroen Berlingo Multispace, Peugeot Partner Crossway и Opel Combo Life.