«За рулём» назвал самые яркие автоновинки 2021 года
Москва, 1 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Список из семи самых запоминающихся новых для российского рынка автомобилей 2021 года составили авторы журнала «За рулём». Список опубликован на сайте издания.
Перечень наиболее запомнившихся новых моделей открыл новый мини-кроссовер Hyundai Creta. Авторы отметили, что в случае с этой моделью художники Hyundai несколько перестарались в своём стремлении сделать этот авто заметным в потоке.
Вошёл в список самых необычных моделей и новый флагманский седан Mercedes-Benz S-класса, который отличается обилием высокотехнологических решений. Продолжили рейтинг минивэн Kia Carnival и новый Toyota Land Cruiser 300.
Также были отмечены две модели китайских производителей: Haval Jolion и кроссовер Exeed VX премиального суббренда Chery. Отдельно выделены минивэны Citroen Berlingo Multispace, Peugeot Partner Crossway и Opel Combo Life.