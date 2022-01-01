Москва, , 15:25 — REGNUM С 2022 г. жители РФ, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, будут обязаны платить налог с процентного дохода.

Так, в 2022 г. граждане заплатят налог на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный им за 2021 г. — за исключением необлагаемой суммы. В 2021 г. необлагаемый доход составлял 42,5 тыс. руб.

Декларировать свои счета не придется, банки сами передадут в ФНС необходимую информацию.

Сумму процентов, выплаченных в течение года каждому налогоплательщику, подсчитает искусственный интеллект. В расчет не будут включены зарплатные счета, по которым ставка не превышает 1% годовых, и счета эскроу, к которым прибегают в крупных сделках.