Хельсинки, , 15:19 — REGNUM Требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности, заявил в ходе новогоднего обращения президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый», — передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что ответственность, терпение, диалог являются «единственным путем продвижения вперед», а «устойчивое будущее невозможно построить с использованием военной силы».

«Суверенитет нескольких стран ЕС … был поставлен под вопрос за пределами ЕС. Это делает ЕС вовлеченной стороной, ЕС не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», — заявил он и добавил, что «линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной».