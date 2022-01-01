Сочи, Краснодарский край, 1 января, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Очень сильный снег прогнозируется в Сочи 1−2 января, в городе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю.

Красная-поляна.рф Отдых в горах

«По данным Краснодарского ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в период с 1 по 2 января 2022 г. в горной зоне МО г. Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об угрозе схода лавин в горных районах Сочи с 1 по 3 января, в горных районах всего Краснодарского края — с 1 по 4 января.