Набережные Челны, Татария, , 15:05 — REGNUM Специалисты ПАО «КамАЗ» приступили к освоению сборки кабины нового малотоннажного грузовика «Компас» для серийного производства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

КАМАЗ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Обучение организовано в учебно-технологическом корпусе «КамАЗа». Получившие опыт сборки кабин нового грузовика бригадиры далее обучат новым методам сотрудников на конвейере.

На февраль 2022 года запланирована первая опытная сборка кабины грузовика «Компас». Серийный выпуск должен начаться в апреле 2022 года.

Новые малотоннажные грузовики «КамАЗа» серии «Компас» будут включать модели массой от 5,5 до 11,99 тонны. Эти автомобили развозного класса предназначены для работы в городе и пригороде.

Первые две модели — «Компас-9» и «Компас-12» массой соответственной 9,5 тонны и 11,99 тонны — будут выведены на рынок в первой половине 2022 года. Во втором полугодие станут доступны более лёгкие грузовики этого семейства.

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