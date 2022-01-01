Брюссель, , 15:01 — REGNUM Брюссель намерен присвоить «зеленый» статус атомной энергетике — равно как и природному газу. Об этом 1 января пишет Financial Times со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что «Европейская комиссия проложила путь для инвестиций в новые атомные электростанции как минимум на следующие 20 лет, а в природный газ — как минимум на 10 лет».

Речь идет о классификации в рамках таксономии ЕС.

«Зеленый» статус необходимо присвоить «спорным» источникам энергии, включая атомную энергетику и природный газ при определенных условиях, пишет издание.

Такое решение принято после того, как выступающая за атомную энергетику группа стран (во главе с Францией), и ряд правительств, выступающих за газ, потребовали, чтобы таксономия «не наказывала источники энергии, которые обеспечивают большую часть их производства электроэнергии».