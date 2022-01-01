Белгород, 1 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Трехкратный призер Олимпиады в составе сборной России по волейболу Вадим Хамутцких умер на 53-м году жизни. Об этом 1 января сообщает пресс-служба белгородского клуба «Белогорье» на своем сайте.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека — Вадима Анатольевича Хамутцких», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются соболезнования родным и близким спортсмена. При этом причины смерти Хамутцких не уточняются.

Отметим, Вадим Хамутцких в составе сборной России по волейболу становился серебряным (2000 год), а также двукратным бронзовым (2004 и 2008 год) призером Олимпийских игр.