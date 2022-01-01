Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Группа ученых под руководством Чанчэн Чжоу — эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского университета — обнаружила, что химические элементы, содержащиеся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом пишет Daily Express.

Как отмечается, увеличение холестерина в плазме в организме человека провоцируют фталаты — это группа веществ, которые используют для добавок в пластмассу (для повышения ее свойства гибкости и долговечности).

Попадая в организм фталаты вызывают экспрессию (синтез) основных белков, которые необходимы для транспортировки холестерина.

В результате, как утверждают ученые, у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.