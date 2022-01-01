1 января 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 17:32 — REGNUM Жители России отметили наступление Нового года 2022 года. Первыми его встретили жители Дальнего Востока, а последними — жители Калининградской области.

Новогодняя Ялта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новогодняя Ялта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничные гуляния в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничные гулянья в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная ярмарка Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничная ярмарка Александр Полегенько © ИА REGNUM Праздничная ярмарка Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новогодняя Ялта Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители и гости крымской Ялты вместе со всей огромной страной встретили Новый 2022 год. Совсем не зимняя и не новогодняя погода — на курорте почти +10 градусов — с лихвой компенсировалась праздничным новогодним настроением: гуляния в центре города продолжались почти всю ночь.

Встреча Нового 2022 года в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Поздравление президента с Новым годом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Встреча Нового 2022 года в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM Поздравление президента с Новым годом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Встреча Нового 2022 года в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крымчане загадывают желание под бой курантов Александр Полегенько © ИА REGNUM

На набережной им. Ленина в Ялте собрались сотни людей. Для них была организована трансляция поздравления президента Российской Федерации В.В. Путина и руководства города Ялты с Новым годом.

Новогодний фейерверк Александр Полегенько © ИА REGNUM

Встреча Нового 2022 года в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Встреча Нового 2022 года в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бой курантов завершился красочным салютом.

Новогодний фейерверк Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новогодний фейерверк Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новогодний фейерверк Александр Полегенько © ИА REGNUM

Новогодний фейерверк Александр Полегенько © ИА REGNUM