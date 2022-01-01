Александр Полегенько,
1 января 2022, 17:32 — REGNUM Жители России отметили наступление Нового года 2022 года. Первыми его встретили жители Дальнего Востока, а последними — жители Калининградской области.
Новогодняя Ялта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новогодняя Ялта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничные гуляния в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничные гулянья в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новогодняя Ялта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жители и гости крымской Ялты вместе со всей огромной страной встретили Новый 2022 год. Совсем не зимняя и не новогодняя погода — на курорте почти +10 градусов — с лихвой компенсировалась праздничным новогодним настроением: гуляния в центре города продолжались почти всю ночь.
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поздравление президента с Новым годом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Поздравление президента с Новым годом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крымчане загадывают желание под бой курантов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На набережной им. Ленина в Ялте собрались сотни людей. Для них была организована трансляция поздравления президента Российской Федерации В.В. Путина и руководства города Ялты с Новым годом.
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бой курантов завершился красочным салютом.
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько © ИА REGNUM