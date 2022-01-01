Сигулда, Латвия, , 14:48 — REGNUM Российская бобслеистка Надежда Сергеева заняла третье место на этапе Мировой серии в соревнованиях одиночных бобов, который проходит в Сигулде. Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первое место заняла представительница Канады Кристин де Брюин с результатом минута 48,12 секунды. Второй стала Бриана Уокер из Австралии, отставание которой от победительницы составило 0,56 секунды.

Третий результат Сергеевой составил +0,58 секунды ко времени лидера. При этом в соревнованиях не принимали участие спортсменки из США и Германии.

Отметим, 34-летняя Надежда Сергеева является победительницей первенства Европы 2020 года в соревнованиях бобов-двоек.