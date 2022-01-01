Магас, , 14:42 — REGNUM В новогоднюю ночь неизвестные в Сунжеском районе Ингушетии обстреляли частный дом, который принадлежит брату экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова. Об этом 1 января сообщил «Известиям» осведомленный источник.

Семьи в этот момент дома не было, родственники праздновали Новый год. Зафиксировано 7 выстрелов в стену и один — в стекло. Пострадавших нет.

Telegram-канал Baza указывает, что одна из пуль попала в окно, остальные — в кирпичную стену. При этом стрельбу никто не заметил, т.к. в этот момент жители запускали фейерверки.

Семья вызвала на место правоохранителей. В настоящий момент злоумышленники разыскиваются, их личности не установлены.