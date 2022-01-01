Вашингтон, 1 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Беспилотный грузовой автомобиль американской компании TuSimple выполнил первый рейс по дорогам общего пользования в полностью автономном режиме. Об этом сообщает портал Electrek.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

Основанная в 2015 году компания TuSimple занимается разработкой систем беспилотного движения для грузовых автомобилей. Компания тестирует разработанную ей систему уже несколько лет, однако ранее при всех поездках работу системы контролировал специалист, сидящий за рулём автомобиля.

В конце декабря оснащённый системой TuSimple грузовик совершил первую поездку в полностью автономном режиме без людей в кабине. В ходе этого испытания грузовой автомобиль проехал по дорогам общего пользования более 80 миль (128 км) в штате Аризона.

Система успешно справилась со всеми аспектами вожделения, включая смену полос движения, управление световыми сигналами и взаимодействия с другими транспортными средствами. Для обеспечения безопасности в ходе испытания автомобиль сопровождали представители местной полиции.