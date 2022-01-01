Киев, , 14:26 — REGNUM В 2022 году Украина окажется перед серьезными вызовами и рисками, страну ждет падение экономики. Об этом в интервью 112.ua. заявил депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук — глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Первый — дальнейшее падение экономики за счет непрофессиональной, преступной политики, расширения регуляторных мер, они уничтожают малый и средний бизнес», — рассказал он, добавив, что стране также грозит энергетический кризис и рост цен на продовольственные товары.

По его словам, данные проблемы на Украине «увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках».

Также, он считает, что кризис подтверждается спекулятивными сделками с землей, попытками скупить ее, а также уничтожением сельского хозяйства.