Элиста, , 14:22 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждён один случай смерти от COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 1 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смогли справиться 730 пациентов.

ИА REGNUMсообщало, что в Калмыкии почти до конца января 2022 года продолжает действовать ряд ковид-ограничений. В целом эпидемическая ситуация в республике оценивается как стабильная.

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