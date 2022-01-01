Москва, , 14:16 — REGNUM Более 1,9 млн человек приняли участие в новогодних мероприятиях по всей России, за общественным порядком следили 40,5 тыс. служащих, нарушений не допущено. Об этом 1 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Все мероприятия проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки, отметила она.

Порядок охраняли также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности, а также представители частных охранных структур.

Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий.