Киев, 1 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. С призывом к странам Запада предоставить больше помощи Украине в военной сфере обратился мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил об этом 1 января в интервью газете Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

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Как считает киевский градоначальник, одной из мер ответной реакции Запада на «вторжение» России должно быть увеличение военной помощи Украине, а также поставки «самого передового вооружения».

«Эти меры (санкции Запада против РФ — ред.) должны были быть осуществлены намного раньше», — сказал Виталий Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в новогоднюю ночь два украинских телеканала — «Прямий» и «5 канал» — показали обращение к гражданам экс-президента страны Петра Порошенко вместо поздравления действующего главы Владимира Зеленского.