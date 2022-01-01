Москва, , 13:58 — REGNUM Поздравительную телеграмму в связи с 25-летнием со дня начала вещания РЕН ТВ направил президент России Владимир Путин коллективу телеканала. Телеграмма опубликована 1 января на сайте президента России.

Пульт ТВ Kanevskaya.tv

«Стартовав в эфире четверть века назад, с первых же проектов телеканал ярко продемонстрировал свой серьёзный информационный потенциал и особый творческий почерк, обрёл большую, преданную аудиторию», — отметил президент.

Путин добавил, что сегодня телеканал по правам считается одним из лидеров отечественного вещания.

Поздравительную телеграмму коллективу РЕН ТВ также направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что особе место в эфирной сетке телеканала занимают журналистские расследования, помогающие в решении проблем конкретных людей.

Телеканал РЕН ТВ начал вещание 1 января 1997 года в Москве и Подмосковье. Позже охват телеканала распространился и на другие регионы России.