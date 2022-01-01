Москва, , 13:56 — REGNUM Наименьшие темпы прироста COVID-19 за минувшие сутки зарегистрированы в Туве и Калмыкии — 0,04%, в Костромской области — 0,06%. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

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За сутки в России выписаны 33 тыс. 144 человека после COVID-19, за все время выздоровели 9 млн 497 тыс. 063.

Так, в Москве поправились после болезни 2 тыс. 358 пациентов, в Иркутской области — 2 тыс. 311, в Омской — 2 тыс. 468.