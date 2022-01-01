Элиста, , 13:52 — REGNUM В канун Нового года в Калмыкии пожар уничтожил жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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Огонь в доме на улице Темирова в посёлке Южном (Городовиковский район) вспыхнул днём 31 декабря. Огнём пройдена площадь 60 кв. метров. Пострадал один человек. На месте происшествия работали силы и средства Городовиковского пожарно-спасательного гарнизона.

Специалисты выясняют причину пожара, устанавливают виновное лицо, подсчитывают причинённый материальный ущерб.