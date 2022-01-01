Сидней, Австралия, , 13:49 — REGNUM Благодаря успехам, которые были достигнуты в ушедшем году, сборная России по теннису может показать хороший результат на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 1 января заявил российский теннисист Даниил Медведев, его слова приводит пресс-служба ATP.

Даниил Медведев (сс) Dacoucou

«Прошедший год был потрясающим для российского тенниса. И, я думаю, это может помочь нам в Кубке ATP, потому что все ждут от нас хорошего выступления. Мне нравится такое давление, оно помогает играть лучше», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что начало сезона всегда является непростым и добавил, что нужно выигрывать максимально возможное количество игр, так как из группы выйдет только одна команда

Отметим, в 2021 году российские теннисисты стали обладателями золотой и двух серебряных медалей Олимпиады, Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса, а сам Медведев выиграл Открытый чемпионат США.

Кубок ATP проходит с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее и его действующим победителем является сборная России.