Москва, , 13:47 — REGNUM Дипломаты США стремятся сорвать конструктивный переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном. Об этом 1 января в своем телеграм-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

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«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом — главное их предназначение», — пишет Пушков.

Звучащие угрозы «адских санкций» вместо предоставления РФ гарантий безопасности тоже направлены на усложнение дипломатических контактов, отметил он.

30 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, президент США пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Российский лидер заявил в ответ, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.