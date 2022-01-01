Неклиновский район, Ростовская область, 1 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Ростовской области предъявлено обвинение 25-летнему жителю села Покровское Неклиновского района, набросившемуся на полицейского и следователя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Следователи полагают, что в ночь на 28 декабря злоумышленник во время задержания за причинение ранений женщине ударил полицейского ножом в лицо. Затем в отделе полиции селянин острием ручки несколько раз ударил следователя в лицо и шею.

Злоумышленник помещён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.