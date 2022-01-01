Сочи, Краснодарский край, 1 января 2022, 13:37 — REGNUM Трое детей появились на свет в перинатальном центре Сочи в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации курорта Алексей Копайгородский.
В 2021 году в Сочи родились 7 024 ребёнка, уточнил Копайгородский.
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