Москва, , 13:32 — REGNUM Распоряжение, согласно которому производители смогут получать доступ к данным из Государственной информационной системы маркировки, подписал 31 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ 31 декабря был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Производителю и импортеру, зарегистрированным в информационной системе мониторинга <…> обеспечивается доступ к следующим видам информации о товаре, изготовленном таким производителем или ввезенном таким импортером и находящемся в гражданском обороте в Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Также в нем уточняется, что в число таких данных входят: наименование владельца товара; идентификационный номер налогоплательщика владельца товара; тип операции по обороту товара; десятизначный код товара в соответствии с единицей Товарной номенклатурной внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза; код товара; наименование товара; общее количество товаров; а также сведения о количестве товара, выведенного из оборота путем розничной продажи.

Кроме этого, указывается, что запрос на предоставление доступа к такого рода информации можно будет до 1 января 2025 года направлять не более одного раза в неделю, а после указанной даты — не более одного раза в день.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года.