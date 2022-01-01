Краснодар, , 13:32 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в горной местности Краснодарского края из-за опасности схода лавин в горах на 1 — 4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региону.

Лавина

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Как уточняется, с 1 по 4 января лавиноопасно в горах Краснодарского края выше 2500 метров. Также с 1 по 3 января лавиноопасно на территории Сочи в горах выше 1500 метров.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей и гостей региона просит соблюдать меры безопасности.