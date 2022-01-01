Москва, 1 января, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Проблема нехватки новых автомобилей у дилеров может продлиться до 2023 года, заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский «Российской газете».

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Ольховский объяснил, что нехватка новых автомобилей вызвана дефицитом электронных комплектующих. Он добавил, что при смягчении коронавирусных ограничений эта проблема просуществует до конца 2022 года.

Эксперт добавил, что при неблагоприятном сценарии дефицит может сохраниться «гораздо дольше». В этом случае дилеры ещё долго не будут предлагать клиентам более выгодных условий покупки автомобиля.

«Если нужен автомобиль — надо покупать сейчас. Если есть возможность подождать или потребности в замене текущей машины нет, то надо подождать», — подытожил эксперт.

Проблема дефицита электронных комплектующих для автопрома сохранялась на протяжении всего 2021 года. Из-за нехватки полупроводников автомобилестроительные компании по всему миру были вынуждены сократить объёмы производства.

По оценкам компании IHS Markit, в 2021 году производство легковых автомобилей в мире упадёт на 5 млн единиц из-за дефицита электронных компонентов.