Москва, 1 января 2022, 13:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 1 января поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летием.
«Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актерской школы», — написано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ добавил, что «искренне и убедительно исполненные роли принесли актеру популярность и любовь зрителей» — разных поколений. Путин пожелал актеру благополучия, здоровья, творческого долголетия.
В настоящее время Шакуров играет в спектакле «Маленькие комедии» Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле «Вредные привычки».