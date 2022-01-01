Чита, , 13:23 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью телеканалу «Россия-24» (ГТРК «Чита») 31 декабря рассказал об итогах уходящего года и планах на 2022-й. Он отметил, что в дальнейшем продолжит делать всё для того, чтобы регион становился лучше.

Александр Осипов 75.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С Новым годом, Россия! Итоги, события, поздравления — трансляция»

«Моя главная задача по-прежнему та же — сделать всё, чтобы каждый забайкалец мог в полной мере реализовываться здесь, на территории края. Мы по-прежнему нацелены на создание рабочих мест, особенно в сельской местности, чтобы люди с уверенностью смотрели в будущее, чтобы повышалось качество жизни. […] Но я планирую и дальше трудиться во благо Забайкалья», — сказал Александр Осипов.

Он также подчеркнул, что сейчас много сил отдается борьбе с пандемией, и главная задача — максимально защитить здоровье забайкальцев и вернуться к «прежней жизни». Губернатор упомянул и успехи в социально-экономическом развитии, что позволяет создать для жителей Забайкалья более комфортные условия проживания в крае.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 1 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 194 (+120 за минувшие сутки).

Читайте также: Забайкалье потеряло ещё восемь пациентов с COVID-19