Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM Ростовский зоопарк с сегодняшнего дня, 1 января 2022 года, повысил цены на входные билеты для посетителей, сообщается на сайте зверинца.

Обитатель зоопарка Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Так, билет на одно посещение теперь будет стоить 550 рублей, для детей от пяти до десяти лет — 150 рублей. Цены на экскурсии и парковку останутся прежними.

ИА REGNUM сообщало, что повышении стоимости входных билетов в зоопарк Ростова-на-Дону до 200 рублей (взрослые) и 100 рублей (дети в возрасте от пяти до десяти лет) было в мае 2016 года. Затем входной билет для взрослых подорожал до 350 рублей.